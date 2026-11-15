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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز: الأطفال لا ينسون طلاق الأب والأم.. ولا يوجد بديل عن الوالدين

ياسمين عز
ياسمين عز
محمود زيدان

أكدت الإعلامية ياسمين عز أن الأطفال هم الطرف الأكثر تأثرًا بالطلاق والانفصال الأسري، موضحة أن الأم والأب قد يتمكنان مع مرور الوقت من تجاوز التجربة وبدء حياة جديدة مع شريك آخر، لكن الأطفال لا يستطيعون نسيان والديهم أو إيجاد بديل عنهما.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامجها «كلام الناس» المذاع على قناة MBC مصر، إن «الأم بعد فترة هتنسى وتلاقي شريك حياة تاني، والأب كمان هينسى وهيحصل على شريكة حياة أخرى، لكن الولاد والأطفال هيفضلوا طول الوقت ما عندهمش بديل»، مشددة على أن الأم تظل أمًا واحدة، والأب يظل أبًا واحدًا، ولا يمكن لأي طفل أن يستبدل أحد والديه بشخص آخر.

وأضافت أنه يجب على الأب والأم، قدر الإمكان، مراعاة مصلحة أبنائهما، قائلة: «نحاول قد ما نقدر إن إحنا نقول إن أولادنا دول اللي كبيرهم الدنيا، دول اللي أنا عايزة أستثمر فيهم وأشوف أعمل فيهم أفضل ما يكون»، مؤكدة أهمية الاهتمام بالأطفال ومستقبلهم رغم الخلافات التي أدت إلى الانفصال.

وأشارت إلى ضرورة عدم تحميل الأب وحده المسؤولية، موضحة أن هناك آباءً يواصلون تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم بعد الطلاق، بينما يتخلى آخرون عن الأسرة بأكملها، قائلة إن بعض الآباء «يطلق الأم بالأطفال وبالبيت وبالمصاريف وبالمدارس وبالأكل والشرب بكل حاجة»، فلا ينفقون على أبنائهم ولا يسألون عنهم أو يهتمون بدراستهم وحياتهم.

ولفتت ياسمين عز إلى أن تبادل الاتهامات والتحدث بصورة سيئة عن الطرف الآخر، سواء من جانب الأم أو الأب، يضع الأطفال في دائرة من الصراعات النفسية، مؤكدة أن الأبناء هم من يدفعون ثمن هذه الخلافات، وليس لهم ذنب فيما حدث بين والديهم.

وأشارت إلى أن مرحلة الطفولة تشهد تشكل ذاكرة الطفل وشخصيته وحياته المقبلة، قائلة: «الطفل هو في السن ده بيتشكل، بيتشكل ذاكرته، وبتتشكل حياته اللي جاية»، مشددة على أن الأب والأم قد ينسَيان تجربة الانفصال، لكن الأطفال لن ينسوا ما تعرضوا له خلالها.

ياسمين عز أخبار توك شو الطلاق

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