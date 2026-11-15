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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مع دخول الشتاء.. المنسق الوطني لحملة إغاثة غزة: القطاع يحتاج إلى 200 ألف خيمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قال الدكتور بدر زماعرة، المنسق الوطني لحملة إغاثة غزة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، وإن حجم المعاناة التي يعيشها السكان يصعب وصفه، مشيرًا إلى تزايد صعوبة الأوضاع مع دخول فصل الشتاء وتصاعد الضغوط المعيشية والإنسانية على المواطنين.

وأوضح زماعرة، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القطاع يحتاج إلى أكثر من 200 ألف خيمة لإيواء النازحين، في حين لا يزال أكثر من 150 ألف خيمة عالقًا خارج المعابر والمنافذ الحدودية، وفقًا لما أعلنته منظمات دولية.

وأكد وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفيات تعاني غياب عدد كبير من الاحتياجات الطبية الضرورية، بما يفاقم الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وأضاف أن هناك أزمة حقيقية في توفير الملابس والأغطية، إلى جانب نقص العديد من الاحتياجات الأساسية، في ظل ما وصفه بسياسة انتقائية من جانب الاحتلال الإسرائيلي في السماح بدخول المساعدات والمواد الإغاثية إلى القطاع.

وأشار المنسق الوطني لحملة إغاثة غزة إلى أن هذه السياسة أدت إلى توافر بعض السلع في الأسواق مقابل ندرة سلع أخرى، وهو ما انعكس على أسعارها، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.

وشدد على أن دخول فصل الشتاء يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة، في ظل احتياج مئات الآلاف من النازحين إلى المأوى، واستمرار النقص في المستلزمات الطبية والملابس والأغطية والاحتياجات الأساسية.

غزة الأزمة الإنسانية النازحون المساعدات الإغاثية

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