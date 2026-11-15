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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صاحبك كان هنا.. أحمد سعد يكشف سرًا عن بهاء سلطان: اسمه بيتردد في كل جامع أروح أصلي فيه الفجر

بهاء سلطان واحمد سعد
بهاء سلطان واحمد سعد
محمد بدران

كشف الفنان أحمد سعد عن تفاصيل علاقته بالفنان بهاء سلطان، متحدثًا عن الصفات الشخصية التي جعلته يحظى بمكانة مميزة لديه، ومشيدًا بطريقته في التعامل مع الحياة والوسط الفني، بعيدًا عن المنافسة والغيرة من نجاح الآخرين.

وخلال لقائه في برنامج «مع كامل احتياطي»، عبّر أحمد سعد عن حبه وتقديره الكبير لصديقه بهاء سلطان، مؤكدًا أنه يتمتع بشخصية مختلفة، قائلًا: «بهاء أحسن واحد في الكون والله.. عايز أقولك أنا كل ما أروح جامع أصلي الفجر ولا حاجة يقولولي بهاء صاحبك كان هنا والله العظيم».

أحمد سعد يشيد بشخصية بهاء سلطان

وأوضح سعد أن أكثر ما يميّز بهاء سلطان هو ابتعاده عن المقارنات والمنافسة مع زملائه، وعدم انشغاله بنجاح الآخرين أو الدخول في صراعات داخل الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه يعيش حياته بتلقائية ورضا.

وأضاف: «أولًا شخص مالوش علاقة بحد في عالم موازي، لا بيحقد على حد ولا بيحسد، ولا شايف إن في منافسة أنزل أغنية أنجح ولا مانجحش.. هو مثال لكلمة سلمها لله».

أحمد سعد: صوت بهاء سلطان جبار

ولم يقتصر حديث أحمد سعد على الإشادة بشخصية بهاء سلطان، بل تحدث أيضًا عن موهبته الغنائية، مؤكدًا أنه من أكثر الأصوات التي يستمتع بالاستماع إليها، سواء في أغانيه أو خلال اللحظات التي تجمعهما بالغناء معًا.

واختتم حديثه قائلًا: «أنا بالنسبة لي ماقعدش أسمع أو أتبسط إلا من بهاء سلطان.. وكمان صوته في الحقيقة جبار، إحنا صحاب جدًا من سنين.. ساعات كنا نمشي بالعربية ونقعد نغني كده بس لبعض».

بهاء سلطان سر عن بهاء احمد سعد بهاء سلطان من رواد المساجد

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