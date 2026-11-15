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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سفير مصر بالمغرب يشهد حفل ختام مهرجان طنجة وتكريم فيلم "مال قارون"

سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية
سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية
أ ش أ

شهد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير مصر لدى المملكة المغربية، حفل ختام مهرجان طنجة السينمائي الدولي، الذي منح جائزة التنويه الخاص للفيلم الوثائقي المصري القصير «مال قارون» من إنتاج مؤسسة مصر الخير وإخراج المخرج المصري مهند دياب، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان، التي أُقيمت بمدينة طنجة .

وهنّأ السفير المصري المخرج مهند دياب وفريق عمل الفيلم ومؤسسة مصر الخير على هذا التكريم، مشيدًا بمشاركة الأعمال السينمائية المصرية في المهرجانات والفعاليات الثقافية المغربية، ومبرزا التواصل المستمر والتقدير المتبادل بين أوساط صناعة السينما في البلدين.

وأكد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف أهمية التعاون الثقافي والفني بين مصر والمغرب، باعتباره أحد الروافد المهمة للعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع البلدين.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به السينما والفنون في دعم التواصل بين الشعبين وتبادل الخبرات الإبداعية، مشددًا على أهمية تعزيز المشاركة المتبادلة في المهرجانات والفعاليات الفنية التي تستضيفها الدولتان، ومؤكدًا حرص السفارة المصرية بالمغرب على بذل الجهود اللازمة لدعم هذا التوجه.

ويتناول فيلم «مال قارون» قضية الغارمين من منظور إنساني واجتماعي، مسلطًا الضوء على دور المبادرات المجتمعية والتنموية في تجاوز بعض التحديات التي تواجههم.

السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية «مال قارون»

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