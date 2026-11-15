مستشار أوكراني: 110 مليارات دولار من الأصول الروسية المجمدة تضع أوروبا أمام تحد

قال إيفان يواس، مستشار المركز الوطني الأوكراني، إنه لا بد من وجود أوروبا على طاولة المفاوضات عند طرح أي تسوية للأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية تمتلك أصولًا روسية مجمدة تُقدر بنحو 110 مليارات دولار، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى وضع يدها على هذه الأموال.

لا بد من مشاركة أوروبا في مفاوضات حل الأزمة الأوكرانية

وأضاف يواس، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد أن موسكو تراقب الموقف الأوروبي عن كثب، لا سيما في ظل الدعوات إلى توحيد الموقف الأوروبي بشأن مسارات تحقيق السلام.

وأوضح أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أبدت استعدادها لتمثيل أوروبا في المفاوضات، لكنه شدد على ضرورة ألا يقتصر التمثيل الأوروبي على دول الاتحاد، وأن يشمل أطرافًا أوروبية أخرى، وفي مقدمتها المملكة المتحدة.

وأشار مستشار المركز الوطني الأوكراني إلى أن انطلاق المناقشات بشأن تسوية الأزمة من تفاهمات مباشرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثار ردود فعل سلبية لدى بعض الدول الأوروبية، التي ترى ضرورة إشراكها في أي ترتيبات أو تفاهمات تتعلق بمستقبل الأزمة الروسية الأوكرانية.