مبابي يقود فرنسا أمام تركيا في ختام دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية

كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن التشكيل الأساسي للديوك استعدادًا لمواجهة تركيا، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2026-2027.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الفرنسي لتحقيق نتيجة إيجابية في ختام مشواره بمرحلة المجموعات.

وشهد التشكيل عودة النجم كيليان مبابي إلى التواجد أساسي، بعد غيابه عن المواجهة الماضية أمام إيطاليا بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

وجاد تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كومبيدي- إبراهيما كوناتي- جاكيه- ديوف.

الوسط: ريان شرقي- دا كونها- أدريان رابيو.

الهجوم: أوليسه- كيليان مبابي- برادلي باركولا.