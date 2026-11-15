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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برناردو سيلفا يغادر معسكر منتخب البرتغال بسبب الإصابة ويغيب عن مباراة ويلز

دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية
أ ش أ

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم إصابة لاعب خط وسط المنتخب برناردو سيلفا خلال مباراة الفريق أمس أمام الدنمارك، التي انتهت بخسارة البرتغال برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية .

وقال الاتحاد  في بيان اليوم  إن برناردو سيلفا خضع لتقييم سريري، وقرر قسم الصحة والأداء في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عدم جاهزيته للمشاركة، وبناءً عليه تم السماح له بالمغادرة".

وسُمح للاعب بمغادرة معسكر المنتخب الوطني، في حين لا يملك ريال مدريد حتى الآن أي معلومات حول حالته، ولا يمكنه تأكيد موعد عودته إلى مدريد لإجراء الفحوصات الطبية.

ورغم أنه لم يشارك أساسيا في المباراة الأولى بعد اعتزال قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، فإن سيلفا دخل إلى أرض الملعب في الدقائق العشر الأخيرة وخلال هذه الفترة، سجل الهدف الوحيد للبرتغال، ما خفف قليلاً من وطأة الهزيمة الثقيلة أمام الدنمارك.

وظهرت المخاوف لاحقاً عندما شوهد وهو يؤدي تدريبات على أرض الملعب.

وفي الوقت ذاته، لا تزال حالة من عدم اليقين تسود في ريال مدريد ويؤكد النادي أن طاقمه الطبي لا يملك حالياً أي معلومات حول حالة اللاعب، كما لا توجد أي أنباء حول موعد عودته إلى العاصمة أو توقيت خضوعه للفحوصات اللازمة لتحديد مدى خطورة إصابته.

ويسعى النادي لتحديد طبيعة الإصابة والمدة المتوقعة للتعافي في أقرب وقت ممكن، خاصة مع اقتراب المباراة القادمة يوم المقبل ضد سيلتا فيجو على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الدوري الإسباني.

الاتحاد البرتغالي كرة القدم برناردو سيلفا دوري الأمم الأوروبية

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