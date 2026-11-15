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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القومي للأجور يكشف تفاصيل الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

الأجور
الأجور

أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والتي تقرر رفعها إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، سيتم تطبيقها على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات.

وتابع علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج تغطية خاصة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن قرار المجلس القومي للأجور يستهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، وضمان استفادة جميع العاملين من الزيادة الجديدة.

وأشار علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن في إطار توجه الدولة لتحسين مستويات الأجور ومراعاة معدلات التضخم.

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