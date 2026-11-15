القادسية يستعد لاستئناف الدوري السعودي

استأنف رباعي المنطقة الشرقية تدريباته الاستعدادية، تأهباً لاستئناف بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد فترة التوقف التي أعقبت قرار إعادة جدولة مباريات البطولة ابتداء من الجولة 13.

و عاود القادسية تدريباته بقيادة الآيرلندي بريندان رودجرز، إذ عاد جميع اللاعبين المحليين والأجانب، باستثناء اللاعبين المختارين للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، وكان من أبرز الغائبين عن التدريبات اللاعبان المكسيكي كينونيس والهولندي رايندرز.

ونظراً إلى كثرة الغيابات في صفوف الفريق من اللاعبين المحليين والأجانب وحتى في الفئات السنية، اضطر المدرب إلى وضع خطة يخوض من خلالها ودية واحدة أمام الرفاع البحريني الأربعاء.

وستكون هذه المباراة استعداداً لمواجهة الفيحاء في 27 نوفمبر التي ستقام على ملعب نادي الاتفاق، فيما تجري مساعٍ لنقلها إلى ملعب «أرامكو» الذي سيحتضن، على الأرجح، المباراة الودية.

ويسعى رودجرز إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين من أجل الوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم كون الفريق تنتظره استحقاقات كثيرة ومباريات مضغوطة نتيجة التداخل في مسابقتي بطولة الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة، إذ سيعاود الفريق مشواره في البطولة القارية حتى قبل العودة للاستحقاقات المحلية إذ سيواجه شباب الأهلي الإماراتي في دبي قبل مواجهة الفيحاء الدورية بثلاثة أيام.

وفي الاتفاق أخفى المدرب الأسترالي آرثر باباس الخطة التي سيعتمدها للاستعداد لمواجهة الهلال المقررة في 28 نوفمبر، المؤجلة من الجولة الماضية، إذ اعتذر المدرب عن طلب بعض الأندية المجاورة خوض خمس مباريات ودية، وقد يكتفي بالمناورات فقط قبل المواجهة المقبلة التي ستقام على ملعب النادي.

ويسعى المدرب إلى تجهيز عدد من اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة في فترة سابقة من أجل الزج بهم في المباراة الصعبة، حيث لا يزال الغموض يحوم حول إمكانية مشاركة المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي والإسباني ألفارو ميدران، فيما تأكد غياب اللاعب الفرنسي ريان ميسي لعدم إمكانية تعافيه التام قبل تلك المباراة وسط توقعات أن يمتد برنامجه العلاجي إلى عدة أسابيع.

كما أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب البارز خالد الغنام تهدد مشاركته في المواجهة المقبلة التي تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الفريق على تحقيق مركز متقدم بالدوري عدا طموح الفوز باللقب الخليجي.

وسيعود قائد الفريق عبد الله الخطيب إلى التدريبات بعد نهاية مشاركته مع المنتخب السعودي في المعسكر المقام حالياً في الدوحة.

وفي الأحساء عاود الفتح الاستعدادات لمواجهة الرياض الخميس بعد المقبل بعد أن منح اللاعبون إجازة قصيرة خلال فترة التوقف.

ويسعى المدرب المغربي جمال السلامي إلى استغلال حالة الاستقرار الحالية من أجل التعرف على إمكانات لاعبي الفريق، إذ كان بحاجة ماسة إلى فترة التوقف من أجل ترتيب الأوراق وإصلاح ما يمكن إصلاحه لتحسين نتائج الفريق قبل انطلاقة فترة الانتقالات الشتوية حيث أوصى بالتعاقد مع عدة أسماء في عدة مراكز لتقوية الصفوف.

وسيخوض الفتح مباراتين وديتين الأولى أمام الجيل أحد فرق دوري الدرجة الأولى في الأحساء، فيما سيخوض الودية الثانية في القطيف أمام الخليج الخميس المقبل.

وشهدت التدريبات وجود جميع الأسماء بالفريق، إذ سيؤدي الفتح مباراته المقبلة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بمدينة الهفوف لخضوع ملعبه الموجود في مدينة المبرز إلى الزراعة الشتوية.

واصطدمت حملة الإدارة لشحذ الدعم الجماهيري في مباراة الرياض بنقلها إلى المدينة الرياضية بالهفوف ما يستدعي توفير مواصلات باعتبار أن ملعب النادي يقع في قلب مدينة المبرز بعكس المدينة الرياضية.

أما الخليج فقد عاود تدريباته لكن على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف لخضوع ملعب النادي بمدينة سيهات للزراعة الشتوية.

وأظهرت صور عودة التدريبات حالة الارتياح الكبيرة التي كان عليها الجهازان الإداري والفني واللاعبون بعد النتائج الإيجابية قبل فترة التوقف الحالية، التي جعلت الفريق يتقدم نحو مناطق الدفء بشكل مبكر.

وسيكتفي المدرب البرتغالي خوميز بمباراة ودية واحدة أمام الفتح الخميس المقبل في القطيف قبل أن يفتح ملف مواجهة الخلود في الرس.

وللمرة الأولى اكتملت صفوف الخليج في مواجهة الحزم في المباراة الأخيرة قبل التوقف التي نجح خلالها في قلب النتيجة وتسجيل أربعة أهداف، وهذا ما جعل رئيس النادي المهندس أحمد خريدة يبدي سعادة كبيرة جراء ذلك الفوز الكبير وتكامل الصفوف لدى حديثه لوسائل الإعلام بعد نهاية تلك المباراة.