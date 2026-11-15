بمشاركة ميدو.. أساطير أياكس تكتسح برشلونة في مباراة خيرية بنتيجة 7-4

حقق فريق أساطير أياكس الهولندي، بمشاركة النجم المصري أحمد حسام ميدو، فوزًا كبيرًا على أساطير برشلونة الإسباني بنتيجة 7-4، في المباراة الودية الخيرية التي جمعت الفريقين وسط أجواء جماهيرية مميزة.

أساطير أياكس تكتسح برشلونة في مباراة خيرية

وشهدت المواجهة حضورًا جماهيريًا كامل العدد، بعدما نفدت جميع تذاكر المباراة قبل انطلاقها، في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي تحظى بها نجوم وأساطير كرة القدم العالمية، والاهتمام بالمباريات التي تجمع أبرز الأسماء التي صنعت تاريخ اللعبة.

وجاءت مشاركة أحمد حسام ميدو لتضيف حضورًا مصريًا في المواجهة الاستثنائية، التي جمعت مجموعة من نجوم الناديين السابقين، في احتفالية كروية استمتع بها الحاضرون.

ولم تقتصر أهمية المباراة على الجانب الرياضي والترفيهي فقط، حيث خُصصت عائداتها بالكامل لصالح مؤسسة يوهان كرويف الخيرية، في إطار دعم الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي تتبناها المؤسسة.

وتؤكد هذه المواجهة الدور الإنساني والرياضي الذي تلعبه مباريات الأساطير، من خلال استعادة ذكريات النجوم الكبار، وفي الوقت نفسه توظيف شعبية كرة القدم لخدمة الأهداف الخيرية والإنسانية.