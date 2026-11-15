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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أشجار تحكي تاريخ جامعة القاهرة.. الجامعة توثق 150 شجرة نادرة وتاريخية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

د. محمد سامي عبد الصادق: الأشجار التاريخية والنادرة بجامعة القاهرة جزء أصيل من ذاكرتها وهويتها الحضارية، والحفاظ عليها مسئولية تجاه الأجيال القادمة.

رئيس جامعة القاهرة: نحرص على صون تراث الجامعة الطبيعي والمعماري، وتعزيز التعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لحماية عناصر التراث والحفاظ على الهوية الحضارية المصرية.

د. محمد رفعت: توثيق الأشجار النادرة والتاريخية خطوة مهمة لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الوعي البيئي وثقافة الاستدامة داخل المجتمع الجامعي.

لوحات تعريفية تتضمن الأسماء العلمية للأشجار وموطنها الأصلي ودرجة ندرتها عالميًا، ضمن المشروع القومي للأرشيف الوطني للأشجار النادرة والتاريخية في مصر.


في خطوة تعكس حرص جامعة القاهرة على حماية تراثها الطبيعي والحفاظ على مكوناتها البيئية والتاريخية، انتهت الجامعة، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، من حصر وتسجيل وتوثيق نحو 150 شجرة نادرة وتاريخية داخل حرمها الجامعي، وبدأت في تركيب لوحات تعريفية خاصة بها، وذلك ضمن مشروع «الأرشيف الوطني للأشجار النادرة والتاريخية في جمهورية مصر العربية»، الذي يستهدف توثيق هذه الثروة الطبيعية وصونها للأجيال القادمة.

ويأتي المشروع في إطار اهتمام جامعة القاهرة بالحفاظ على هويتها الحضارية المتميزة، التي لا تقتصر على مبانيها التاريخية وطرازها المعماري العريق، وإنما تمتد إلى أشجارها النادرة والعتيقة التي تشكل جزءًا من المشهد الجمالي والبيئي للجامعة، وشاهدًا حيًا على تاريخها الممتد لأكثر من قرن.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الأشجار التاريخية والنادرة داخل الحرم الجامعي تمثل جزءًا أصيلًا من ذاكرة الجامعة وتراثها الطبيعي والحضاري، وتعكس جانبًا مهمًا من تاريخها وهويتها المعمارية، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليها لا يقتصر على رعايتها وحمايتها، بل يشمل توثيقها علميًا وتاريخيًا، والتعريف بقيمتها البيئية والجمالية، بما يضمن استدامتها ويعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتراث جامعتهم.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تعتز بما تمتلكه من رصيد حضاري وبيئي فريد، وتحرص على صون جميع عناصره، مؤكدًا أن الاهتمام بالأشجار التاريخية والنادرة يعكس رؤية متكاملة تجمع بين الحفاظ على التراث، وحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة داخل الحرم الجامعي، باعتبارها مسئولية مؤسسية وثقافية تجاه الأجيال الحالية والقادمة.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أهمية التعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في تنفيذ هذا المشروع وغيره من المبادرات التي تستهدف حماية التراث الطبيعي والعمراني والحفاظ على الهوية الحضارية المصرية، مؤكدًا حرص الجامعة على توظيف المشروع في نشر الثقافة البيئية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتحويل الأشجار التاريخية إلى عناصر تعليمية ومعرفية تتيح التعرف على التنوع النباتي وأهمية الحفاظ عليه.

وفي هذا السياق، التقى رئيس الجامعة أعضاء اللجنة المعنية بأعمال الحصر والتوثيق، واطلع على ما تم إنجازه من أعمال التسجيل والرفع والتوثيق، كما تفقد أعمال تركيب اللوحات التعريفية للأشجار، التي تتضمن معلومات علمية وبيئية تسهم في التعريف بخصائصها وأهميتها، وإتاحة هذه المعرفة لجميع منتسبي الجامعة وزوارها.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مشروع حصر وتوثيق الأشجار النادرة والتاريخية يمثل خطوة مهمة في جهود الجامعة للحفاظ على التنوع البيولوجي وصون مواردها الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذه الأشجار لا تمثل قيمة تاريخية وجمالية فحسب، وإنما تؤدي دورًا بيئيًا مهمًا في تحسين جودة الهواء، وتلطيف المناخ المحلي، والحفاظ على التوازن البيئي داخل الحرم الجامعي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن المشروع يتيح فرصة لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب ومنتسبي الجامعة، من خلال التعريف بالأنواع النباتية وخصائصها وأهميتها، مؤكدًا حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على دعم المبادرات التي تجمع بين حماية التراث الطبيعي ونشر ثقافة الاستدامة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة الجامعية للأجيال القادمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي إسماعيل بهنسي، عضو لجنة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن أعمال الحصر والتوثيق شملت نحو 150 شجرة تنتمي إلى أنواع نباتية متعددة، من بينها الصنوباريات، ونخيل الزينة، والتين البنغالي، والكافور، والبونسيانة، وغيرها من الأنواع ذات القيمة البيئية والجمالية.

وأضاف أن اللوحات التعريفية التي جرى إعدادها تتضمن الاسم العلمي لكل شجرة، وموطنها الأصلي، ودرجة ندرتها على المستوى العالمي، وحالة الحفاظ على نوعها، بما في ذلك ما إذا كان من الأنواع المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في رفع الوعي بأهمية الأشجار ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ويجسد المشروع توجه جامعة القاهرة نحو الجمع بين الحفاظ على إرثها التاريخي والحضاري وتبني ممارسات الاستدامة البيئية، بما يعزز مكانة الحرم الجامعي باعتباره فضاءً للعلم والمعرفة، وبيئةً غنية بعناصر التراث الطبيعي التي تستحق الحماية والتوثيق.

جامعة القاهرة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري 150 شجرة نادرة جمهورية مصر العربية

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