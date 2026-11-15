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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وسط هتافات مئات العاملين| خروج ثالث ماكينة حفر بالمرحلة الأولى للخط الرابع للمترو بعد إتمام عملها في الجزء النفقى بين محطتي “الاهرامات" و"المساحة"

وزارة النقل
وزارة النقل
حسام الفقي

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وبحضور اللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ووسط هتافات مئات العاملين بالخط الرابع لمترو الأنفاق خروج ثالث ماكينات حفر الأنفاق بعد أن أتمت عملها في حفر الجزء النفقى بين محطتي “الاهرامات" و"المساحة" بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (خط الهرم).

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ الخط الرابع على أربع مراحل حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية).

وتمتد هذه المرحلة من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح إنتهاءاً بمحطة الفسطاط.

 ويجرى حالياً تنفيذ الاعمال الانشائية بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية ‏(المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات)، كما يتم ولأول مرة استخدام عدد 6 ماكينات حفر نفقي لتنفيذ أنفاق هذه المرحلة

ولفت الوزير الى أن الماكينة الأولى (كونكورد) قد أنهت  عملها في حفر الجزء النفقي من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الأهرامات وأنهت الثانية (حسن علام) عملها في حفر الجزء النفقي من محطة الأهرامات وحتى محطة المساحة والثالثة (المقاولون العرب)  التي نحتفل اليوم بإتمامها لعملها في حفر الجزء النفقي من محطة الأهرامات وحتى محطة المساحة في حين أنه من المخطط أن تنهي ماكينة شركة بتروجيت أعمالها قبل نهاية هذا الشهر وأن تقوم ماكينات أوراسكوم باستكمال عملهم في حفر باقي الجزء النفقي من محطة الفسطاط الي محطة المساحة.

وأضاف أنه تم البدء أيضاً فى تنفيذ المرحلة الثانية ( الفسطاط – القاهرة الجديدة) التى تمتد بطول 26.9 كم وعدد 21 محطة حيث بدأ تسليم مواقع المحطات لشركات المقاولات الوطنية ، وجارى دراسة تنفيذ المراحل الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري)، والرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة)، وتحقق المرحلة الاولى من الخط خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، ومع الخط الاول للمترو في محطة الملك الصالح، كما ستحقق المرحلة الثانية تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة ومع مونوريل شرق النيل عند محطة الطيران ، وستحقق المرحلة الثالثة منه تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري، كما ستحقق المرحلة الرابعة منه تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (السلام – العاشر من رمضان ) فى محطة مطار العاصمة بالعاصمة الجديدة.

وأكد الفريق مهندس وزير النقل على الأهمية الاستراتيجية للخط الرابع لمترو الأنفاق (الحصري – حدائق الأشجار – الفسطاط – الرحاب – العاصمة الجديدة) الذي يمتد بطول حوالى 101 كم ويشمل 56 محطة ويربط ‏بين محافظتى القاهرة والجيزة علاوة على إنه أول خط مترو يربط مدينة السادس من أكتوبر وسيقدم خدمة لنقل الركاب بمناطق ذات كثافة سكانية عالية ، وبذلك يعتبر "حلقة وصل سياحية وتنموية"، تربط التاريخ (الأهرامات والمتحف المصرى الكبير مع متحف الحضارات والقاهرة التاريخية) والمستقبل (القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة) ومن المتوقع أن ينقل بعد اكتماله 2 مليون راكب يومياً .

كامل الوزير وزير النقل الهيئة القومية للأنفاق

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