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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتصادية الشيوخ: صناعة السيارات تحظى باهتمام كبير من جانب الدولة

أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ
أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن "الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وكان قد كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحركات الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة تركز على تطوير الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء صناعة سيارات قوية وزيادة المكون المحلي.

وأوضح وزير الصناعة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، أن برنامج توطين صناعة السيارات يستهدف تحفيز الشركات والمصنعين على الاستثمار في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق مع شركة CITL الصينية للعمل على توطين صناعة البطاريات داخل مصر.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا بتأهيل وتدريب الشباب وإعداد كوادر فنية متخصصة قادرة على العمل في صناعة السيارات، بما يدعم خطط التوسع في الإنتاج المحلي.

وأشار “هاشم” إلى أن ملف تصنيع المحركات محليًا يأتي ضمن أولويات العمل، كاشفًا عن وجود مفاوضات مع إحدى الشركات الكبرى بشأن تنفيذ هذه الخطوة.

وفيما يتعلق ببرنامج إحلال السيارات، أكد الوزير أن الهدف منه خلق طلب حقيقي في سوق السيارات، إلى جانب توفير الخردة اللازمة لدعم الصناعات المحلية، موضحًا أن تطبيق البرنامج يتطلب توفير ميزانية مالية كبيرة.

وزير الصناعة يكشف أسباب عدم وجود علامة تجارية لسيارات مصرية منذ الستينيات

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أسباب عدم ظهور علامة تجارية مصرية للسيارات منذ ستينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن المشكلة لم تكن في صناعة السيارات نفسها، وإنما في التركيز على تجميع السيارات والمنتج النهائي دون الاهتمام الكافي بالصناعات المغذية.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن مصر رفضت عروضًا من شركات عديدة لاستيراد سيارات جاهزة ووضع علامة تجارية مصرية عليها، مشددًا على أن الدولة تستهدف إقامة صناعة سيارات حقيقية تعتمد على التكنولوجيا والإنتاج المحلي.

وزير الصناعة يُعلن تحركًا لتوطين بطاريات السيارات الكهربائية في مصر

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توقيع اتفاقية وقيد إنشاء مصنع في مصر بالتعاون مع شركة CATL الصينية، إحدى أكبر الشركات العالمية المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية، التي تستحوذ على حصة سوقية تتراوح بين 39.6% و40%، بهدف توطين صناعة البطاريات في مصر.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن الدولة تعمل على تعميق الصناعات المغذية للسيارات، إلى جانب التفاوض مع شركات مختلفة لتوطين صناعة المحركات، مشيرًا إلى البدء في تجميع أول سيارة كهربائية بمصنع النصر، وأن تصدير مكونات الصناعات المغذية يمتلك فرصًا وأسواقًا أوسع من تصدير السيارات كاملة.

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