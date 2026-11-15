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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحكم السلفادوري يفجر أزمة.. اعتراض بيراميدز وموقف مفاجئ من الأهلي |خاص

إيفان بارتون
إيفان بارتون
حسن العمدة

أثار قرار اتحاد الكرة المصري بتعيين الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة مواجهة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حالة من الجدل داخل الناديين، في ظل اختلاف وجهات النظر بشأن اختيار الحكم الأجنبي لإدارة القمة المرتقبة.

كانت إدارة النادي الأهلي قد تقدمت بطلب لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، على غرار مواجهة القمة أمام الزمالك، التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، مع تحمل تكاليف استقدام الحكام.

بيراميدز ينتقد اختيار الحكم السلفادوري

وأبدى المعتصم سالم، المدرب المساعد لفريق بيراميدز، تحفظه على قرار اختيار إيفان بارتون لإدارة المواجهة، معتبرًا أن اختيار الحكم السلفادوري لم يكن موفقًا من جانب اتحاد الكرة.

وأوضح سالم، خلال تصريحات إذاعية، أن مباراة الأهلي وبيراميدز تحظى بأهمية كبيرة، باعتبارها مواجهة مباشرة بين متصدر ووصيف جدول ترتيب الدوري، وهو ما كان يستوجب مزيدًا من التدقيق في اختيار طاقم التحكيم.

وكشف المدرب المساعد لبيراميدز أن ناديه خاطب اتحاد الكرة قبل نحو 45 يومًا، مطالبًا باستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، مؤكدًا أن النادي لا يعارض الاستعانة بالحكام المصريين، لكنه كان يفضل إسناد اللقاء إلى حكم ينتمي لأحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، لضمان اختيار حكم من أصحاب التصنيف المميز.

وأضاف أن بيراميدز كان يرى أن الاستعانة بحكم أوروبي من الدوريات الكبرى ستكون الخيار الأفضل، وفي حال عدم توافر ذلك، كان يفضل إسناد المباراة إلى حكم مصري بدلًا من اختيار حكم أجنبي لا يحقق المعايير التي طلبها النادي.

الأهلي لا يعترض على تعيين بارتون

على الجانب الآخر، لم تبدِ إدارة الأهلي اعتراضًا على قرار تعيين الحكم السلفادوري، حيث أكد مصدر داخل النادي، في تصريحات لموقع «صدى البلد»، أن موقف القلعة الحمراء يرتكز على طلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي، وهو ما تحقق بالفعل بقرار اتحاد الكرة.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي كان يفضل إسناد المباراة إلى حكم ينتمي لأحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إلا أن الإدارة لم تعترض على اختيار إيفان بارتون، بعدما تحقق مطلبها الأساسي بالاستعانة بحكم أجنبي، مع تحمل النادي تكاليف استقدامه.

وتترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين على صدارة الدوري، وما تحمله المباراة من أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على اللقب هذا الموسم.

اتحاد الكرة السلفادوري إيفان بارتون إيفان بارتون الأهلي وبيراميدز الدوري المصري

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