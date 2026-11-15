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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المرافعة تؤجل محاكمة 25 متهمًا في خلية أكتوبر الإرهابية لـ 23 ديسمبر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 25 متهما، فى القضية رقم 15334 لسنة 2024 جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 1055 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 23 ديسمبر المقبل، للمرافعة والطلبات.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

محاكمة 25 متهمًا في خلية أكتوبر الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2024، المتهمان الأول والثانى، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الانضمام للجماعة الإرهابية 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 25 متهما خلية أكتوبر إرهاب

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