وزير الخارجية ونظيره الكويتي يترأسان أعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية الكويتية المشتركة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي اعتزاز مصر بعمق وخصوصية العلاقات المصرية الكويتية والحرص على الارتقاء بها إلى مستويات أكبر في إطار ما تتمتع به الدولتان من مكانة ومقومات، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الخارجية والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت، اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية الكويتية المشتركة، بمشاركة وفدي البلدين؛ لمتابعة مسارات التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبدالعاطي جدد ترحيب مصر بالمستثمرين الكويتيين كشركاء في مسيرة التنمية، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تذليل أية عقبات تواجه استثماراتهم، مشيدا بالدور المهم الذي تضطلع به الجالية المصرية في دعم مسيرة التنمية بدولة الكويت، واستعداد مصر لتوفير المزيد من الكوادر المتخصصة والعمالة المدربة وفقاً لاحتياجات سوق العمل الكويتي.

وتناولت المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الوزير عبدالعاطي تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ورفضها وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف أراضيها أو دول الخليج.

كما بحث الجانبان تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، والأزمتين السودانية واليمنية، فضلا عن أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع التأكيد على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ومنع التصعيد وتجنيب المنطقة مزيد من التوترات أو المواجهات العسكرية.

واختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على المحضر الختامي بشقيه السياسي والفني، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يمثل خارطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين حتى انعقاد الدورة المقبلة بالقاهرة عام 2028.