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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 38 متهما بـ خلية الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية لـ 2 يناير

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 38 متهما، في القضية رقم 15044 لسنة 2024 جنايات المطرية، المقيدة برقم 585 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية"، لجلسة 2 يناير 2027، للمرافعة.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

محاكمة 38 متهما بـ خلية الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2000 وحتى 17 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتى السادس عشر، تولوا قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإداري بالمطرية، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تحقيقات النيابة العامة

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السابع عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الأول وحتي التاسع والعشرين اتهامات بتمويل الإرهاب.

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