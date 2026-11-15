سفيرة الاتحاد الأوروبي تتفقد مركز الحفريات بجامعة الوادي الجديد

تفقدت السفيرة إنجلينا إيخهورست، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، مركز الحفريات بجامعة الوادي الجديد يرافقها الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة.

وتعرفت السفيرة خلال الجولة على محتويات المركز، والتي ضمت هياكل عظمية متكاملة لكائنات منقرضة، فضلًا عن مجموعة من حفريات السلاحف البحرية ، كما استمعت إلى عرض وافٍ من فريق العمل بالمركز، تناول كيفية اكتشاف تلك الحفريات، وطرق توثيقها ودراستها علميًا.

وفي ختام الجولة، أبدت السفيرة إعجابها بما يمتلكه المركز من مقتنيات علمية نادرة، مؤكدة أن ما شاهدته يعكس جهود الجامعة في تطوير البحث العلمي، والحفاظ على التراث الطبيعي والجيولوجي لمحافظة الوادي الجديد.

كما تفقدت السفيرة مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، واطلعت على ما يوفره مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة من دعم وخدمات تعليمية وتأهيلية، بما يسهم في دمجهم في العملية التعليمية.

كما استمعت السفيرة إلى شرح تفصيلي من القائمين على المركز حول جهود الجامعة في إتاحة مصادر المعرفة، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية أكثر شمولًا.

وأشادت السفيرة بما شاهدته من خدمات متكاملة، تعكس حرص الجامعة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم الطلاب وتمكينهم أكاديميًا وإنسانيًا.