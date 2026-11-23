تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة التي نفذها حي شرق المنصورة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والصحة والتموين، للتفتيش على المطاعم والكافيهات، والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، ورفع كافة الإشغالات والحواجز التي تعوق حركة السير، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتوسعة الطريق العام.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار الحملات الرقابية والميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان سلامة وصحة المواطنين، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تعوق حركة المرور.

وأسفرت الحملة عن إعدام 117 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة، لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب رفع كافة الإشغالات والحواجز التي تعوق حركة السير، بما أسهم في توسعة الطريق العام وتحقيق السيولة المرورية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، والعقيد أحمد المغير رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات، وبمشاركة كل من، سلامة محمد مدير إدارة البيئة، وراضي العدوي مدير إدارة الإشغالات، وأبو النجا طه مفتش الصحة، وهبة عوض مديرة إدارة التنمية الاقتصادية، وسامح شفيق مفتش التموين، وأحمد طه إدارة البيئة، وحسام إبراهيم وكيل قسم الإشغالات، ومحمود محمد إدارة البيئة، وعبد الوهاب سمير قسم الإشغالات.

تأتي الحملة في إطار جهود محافظة الدقهلية المستمرة لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتصدي للمخالفات، وتحقيق الانضباط بالشوارع، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.