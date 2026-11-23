تدرس مصر تنفيذ مشروع لإنشاء أول محطة نووية عائمة في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة إجمالية تصل إلى 110 ميجاواط، بالتعاون مع شركة «روساتوم» الروسية، في إطار خطط الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتوطين التكنولوجيا النووية وزيادة المكون المحلي في المشروعات الاستراتيجية.

ونقلت «الشرق بلومبرج» عن مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المقترح يتضمن تصنيع المركب البحري الحامل للمحطة داخل ترسانة بورسعيد، على أن يضم وحدتين نوويتين، تبلغ قدرة كل منهما 55 ميجاواط، مع التخطيط لتدشين المحطة في ميناء بورسعيد.

وأوضح المسؤول أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسات الفنية والتكنولوجية، التي تستهدف تقييم الإمكانات التصنيعية لترسانة بورسعيد ومدى قدرتها على بناء المركب وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المطلوبة.

ومن المتوقع الانتهاء من الدراسات الأولية خلال ستة أشهر، فيما يُقدر الجدول الزمني لتنفيذ المشروع بنحو أربع سنوات من تاريخ بدء الأعمال، على أن يُحسم قرار التصنيع المحلي وآليات التنفيذ وفقًا لنتائج الدراسات الفنية والاقتصادية، بالتنسيق بين الجهات المصرية المعنية وشركة «روساتوم».

توطين التكنولوجيا وتعزيز أمن الطاقة

ويأتي المشروع ضمن توجه مصر لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالتوازي مع تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا، والمقرر أن تدخل أولى وحداته الخدمة خلال عام 2028.

ويستهدف المقترح تعزيز قدرات مصر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومواكبة الزيادة المتوقعة في معدلات استهلاك الكهرباء، إلى جانب دعم التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار المسؤول إلى أن تصنيع المركب الحامل للمحطة داخل مصر، حال إقرار هذا الخيار، سيمثل خطوة مهمة نحو توطين جانب من التكنولوجيا المرتبطة بالمشروع، وتقليل تكاليف نقل المركب من روسيا، فضلًا عن تعزيز مشاركة القدرات الصناعية الوطنية في تنفيذ المشروعات الكبرى.

ويعكس المشروع توجهًا نحو توسيع الشراكة المصرية الروسية في مجال الطاقة النووية، مع التركيز على نقل الخبرات والتكنولوجيا وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات الاستراتيجية.