كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غياب محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض عن لقاء المصري المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل محمود حمدي " الونش" على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الجونة التي أقيمت اليوم على ستاد خالد بشارة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف .

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع المصري يوم 9 ديسمبر المقبل على ستاد برج العرب في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.