حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه رسالة لافتة خلال مواجهة الفريق أمام بيراميدز، في المباراة المقامة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، من خلال لافتة حملت كلمات تعبر عن تمسك الجماهير بمبادئ النادي وهويته.

جماهير الأهلي قبل مباراة بيراميدز: «البطولات ستعود

وجاءت رسالة جماهير الأهلي كالتالي: «البطولات مهما غابت عن النادي ستعود مرة أخرى.. أما المبادئ إذا ذهبت فمن الصعب أن تعود مرة أخرى».

وحملت رسالة الجماهير تأكيدًا على أهمية الحفاظ على القيم والمبادئ التي ارتبط بها النادي الأهلي عبر تاريخه، معتبرة أن البطولات والألقاب قد تغيب لفترات، لكنها تظل قابلة للعودة، على عكس المبادئ التي تمثل هوية النادي.

وتفاعل عدد من المتابعين مع الرسالة التي رفعتها جماهير الأهلي خلال مواجهة بيراميدز، لتخطف اللافتة الأنظار بالتزامن مع القمة المرتقبة بين الفريقين في الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وعمر الساعي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي وياسين مرعي وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعلي محمود وإمام عاشور وكريم فؤاد.