الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الجنائية الدولية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، بعد ساعات من فوز القاضية الجنوب أفريقية السابقة نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، في خطوة تأتي في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن والمحكمة على خلفية تحقيقاتها وإجراءاتها القضائية المتعلقة بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وبحسب وكالة «رويترز»، كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت في وقت سابق عقوبات على مدعين عامين وقضاة بالمحكمة، اعتراضًا على إجراءاتها القضائية. وتشمل الإجراءات الأمريكية حظر تحويل الأموال المرتبطة بمعاشات موظفي المحكمة، في إطار الضغوط المفروضة على المؤسسة القضائية الدولية.

وجاءت العقوبات بالتزامن مع فوز بيلاي بجائزة نوبل للسلام، وهي قاضية سابقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وشغلت أيضًا منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما ترأست لجنة تحقيق أممية بشأن الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطًا أمريكية متزايدة بسبب عملها في التحقيق في الجرائم الدولية وملاحقة المشتبه في مسؤوليتهم عنها، وسط خلافات بشأن اختصاصها القضائي ودورها في مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.