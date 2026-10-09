الاتحاد الأوروبي: مستعدون لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الجنائية الدولية من أداء مهامها

أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء عملها، في إطار دعم دور المؤسسات القضائية الدولية وتعزيز قدرتها على التعامل مع الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة على المستوى الدولي.

ويأتي الموقف الأوروبي في سياق التأكيد على أهمية توفير الظروف التي تسمح للمحكمة بممارسة اختصاصاتها بصورة مستقلة، بعيدًا عن الضغوط أو العراقيل التي قد تؤثر على قدرتها على تنفيذ مهامها القانونية.

المحكمة الجنائية الدولية

تعد المحكمة الجنائية الدولية إحدى المؤسسات القضائية الدولية المعنية بمحاسبة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، وتشمل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وفقًا لنظام روما الأساسي والقواعد المنظمة لاختصاصها.