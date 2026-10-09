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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجنائية الدولية تندد بالعقوبات الأمريكية: سيحكم التاريخ على هذه اللحظة

الجنائية الدولية
الجنائية الدولية
فرناس حفظي

نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، معتبرةً أنها تستهدف عرقلة عملها القضائي ومنعها من أداء مهامها في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية.

وقالت المحكمة، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، إن العقوبات تمثل «محاولة لمنع المحكمة من أداء مهمتها الأصلية»، مضيفةً أنها تشكل هجومًا على سيادة القانون وأسس النظام القانوني الدولي.

وأكدت المحكمة أنها لا تستطيع مواجهة هذه الإجراءات بمفردها، مشيرةً إلى أن مستقبلها يعتمد على مواقف الدول التي أنشأتها، وداعيةً إلى حماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون، وليس الاكتفاء بالدفاع عن مؤسسة قضائية واحدة.

وشدد البيان على أن القضية تتجاوز حماية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل الحفاظ على منظومة العدالة الدولية، مختتمًا بالقول: «سيحكم التاريخ على هذه اللحظة».

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب فرض واشنطن عقوبات على المحكمة، في سياق خلافات متصاعدة بشأن عملها القضائي وتحقيقاتها المتعلقة بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة الجرائم الدولية واشنطن مسؤولين إسرائيليين

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