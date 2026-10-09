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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا: منح نوبل للسلام لـ" بيلاي" تكريم لالتزامها بالعدالة الجنائية الدولية

نافانيثيم «نافي» بيلاي
نافانيثيم «نافي» بيلاي

رحبت فرنسا ، اليوم /الجمعة/، بمنح جائزة نوبل للسلام إلى نافانيثيم «نافي» بيلاي، تقديرا لإسهاماتها في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية.

وأكدت فرنسا، في بيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، أن بيلاي، التي تعد من أبرز الشخصيات المناضلة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، عُرفت بدفاعها عن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن بيلاي، التي شغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2014، تجسد النضال من أجل المساواة واحترام الحقوق الأساسية.

وأشار البيان إلى أن الجائزة تمثل أيضا تكريما لالتزامها بالعدالة الجنائية الدولية، وهو ما يعكسه مسارها المهني قاضيةً في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي تولت رئاستها من عام 1999 إلى عام 2003، ثم المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة من 2003 إلى 2008.

فرنسا جائزة نوبل نافانيثيم «نافي» بيلاي

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