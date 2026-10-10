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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تصريحات التخطيط.. روشتة برلمانية لبناء اقتصاد قوي ومسىتدام

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أشادت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير التخطيط بشأن التوجه نحو بناء اقتصاد مصري قوي ومرن وقادر على مواجهة كافة التحديات ، موضحة أن هناك العديد من الاليات التي يجب اتباعها لتحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة . 

 

 توطين الصناعة

وعن آليات بناء اقتصاد قوي ومستدام ، أشارت “ أبو زيد” في تصريحات خاصة إلى ضرورة توطين الصناعة ، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب الاستمرار في تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع .

كما شددت عضو النواب على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي ، و تمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسريع الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار . 

جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكلمة مسجلة في افتتاح المؤتمر السنوي لعام 2026 للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE)، المنعقد بمدينة تاراغونا الإسبانية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الباحثين وصناع السياسات وشركاء التنمية الدوليين.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته رؤية مصر لبناء منطقة متوسطية أكثر ابتكارًا وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة، وتغير المناخ، وأزمات أمن الطاقة والغذاء.

بثينة أبو زيد مجلس النواب اقتصاد مصري وزير التخطيط

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