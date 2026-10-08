وزير التخطيط يبحث مع جامعة «إسلسكا» تطوير قدرات ومهارات الكوادر الحكومية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من جامعة "إسلسكا" برئاسة الدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، لبحث سبل تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الجانبين في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

حضر اللقاء كل من: الدكتور كريم الحناوي، الأمين العام للجامعة، والدكتور حسن المليجي، الرئيس التنفيذي للعمليات، والدكتورة جيهان متولي، مديرة برامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومي.

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء حرص الوزارة على استدامة هذه الشراكة الأكاديمية الناجحة، مشددًا على أن الاستثمار في بناء قدرات العنصر البشري وتطوير مهاراته القيادية والإدارية يمثل الركيزة الأساسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم جهود التطوير المؤسسي، وهو ما يتسق مباشرة مع توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتمكين الكفاءات ومواكبة احتياجات بيئة العمل المتغيرة.

وأعرب د. أحمد رستم عن تطلعه لتجديد أطر التعاون والبناء على الأثر الإيجابي الذي أحدثه البرنامج المشترك على مدار السنوات الماضية، والذي نجح في توفير فرص أكاديمية وتدريبية متقدمة لقطاع واسع من العاملين بمختلف الجهات الحكومية.

من جانبه، أشاد الدكتور علي المليجي بعمق الشراكة الممتدة مع الحكومة المصرية والتي أثمرت حتى الآن عن تخريج نحو 12 دفعة من الكوادر الواعدة. وأكد التزام جامعة "إسلسكا" بمواصلة تقديم المنح لتنمية القدرات الحكومية، مستعرضًا الإنجاز الأكاديمي الأخير المتمثل في حصول برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) بالجامعة على الاعتماد الدولي (EFMD Accredited)، ليصبح بذلك البرنامج الوحيد الحاصل على هذا الاعتماد في مصر والشرق الأوسط، مما ينعكس إيجابًا على جودة المادة العلمية المقدمة للكوادر الحكومية المصرية.

الجدير بالذكر، أن الشراكة بين الحكومة وجامعة "إسلسكا" انطلقت عبر بروتوكول خماسي عام 2016 بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والذي أثمر عن تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة "ماجستير إدارة الأعمال الحكومية"، ونجح في ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة.