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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من التأخر إلى اكتساح.. الفيحاء يقلب الطاولة على الفيصلي برباعية فى دوري روشن

الفيحاء
الفيحاء
حسن العمدة

حقق فريق الفيحاء فوزًا كبيرًا على حساب جاره الفيصلي بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وبدأ الفيصلي المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق ألكسندر مندي في الدقيقة 30، قبل أن ينتفض الفيحاء ويدرك التعادل بواسطة فاشيون ساكالا في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، فرض الفيحاء سيطرته على مجريات اللقاء، وتمكن زياد الصحفي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يضيف جايسون الهدف الثالث في الدقيقة 65، واختتم هشام مورا رباعية فريقه في الدقيقة 90.

وأقيمت المباراة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وشهدت تفوقًا واضحًا للفيحاء الذي نجح في تحويل تأخره بهدف إلى انتصار عريض بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، حصد الفيحاء ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بمسابقة دوري روشن السعودي، ليعزز موقفه في جدول الترتيب ويبتعد عن مراكز القاع.

الفيحاء الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي

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