تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة زد بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة زد في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: فوزي الحناوي - محمد المغربي - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - أحمد بلحاج - عمرو السولية - بيتر كوركيس - صديق إيجولا.

خط الهجوم: جراديشار.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد بسام - معاذ أحمد - چاستيس آرثر - كريم نيدفيد - سمير العراقي - محمد رضا بوبو - محمد شيكا - خالد النبرصي - مروان عثمان.