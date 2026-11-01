عمليات جراحية ومساعدات.. توصيات محافظ المنطقة الروتارية في زيارته لنادي روتاري بني سويف

استقبل نادي روتاري بني سويف برئاسة فوزية السنوسي وسكرتارية الدكتورة مادونا عادل الدكتور هشام شوقي محافظ المنطقة الروتارية 2451 في زيارة رسمية للنادي بحضور أعضاء نادي روتاري بني سويف من أبناء المحافظة.

وخلال اللقاء استعرض النادي أهم المشروعات والأنشطة اللمجتمعية التي قام بها النادي وكذلك استعراض أهم الفعاليات المقرر تنفيذها خلال العام الروتاري الحالي .

فيما استعرض الدكتور هشام شوقي ،أنشطة وجهود أندية المنطقة الروتارية، والتي تتمثل في تنفيذ حزمة من المبادرات والفعاليات في كافة المجالات بمختلف محافظات مصر، خاصة مجالات :ريادة الأعمال وتدريب الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ، والتشجير ،تنظيم قوافل طبية،التعليم ومحو الأمية ،تحسين بيئة السكن من خلال إعادة إعمار وتطوير المنازل بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً ،وإجراء عمليات عيون، بجانب تنفيذ عدة برامج لتنمية المرأة وغيرها من المجالات التنموية والخدمية التي تستهدف العديد من فئات وشرائح المجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.