شلتر التبين.. بداية منظومة جديدة للتعامل مع الكلاب الضالة

أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن افتتاح مركز إيواء الكلاب الضالة بمنطقة التبين في القاهرة يمثل خطوة مهمة نحو التعامل مع أزمة الكلاب الضالة من خلال منظومة علمية ومنظمة، بدلاً من الأساليب العشوائية، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والرفق بالحيوان والتوازن البيئي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» إن أهمية مركز الإيواء لا تقتصر على مساحته، وإنما تشمل توفير الرعاية البيطرية للكلاب، والتعقيم والتحصين ضد مرض السعار، إلى جانب فرز الحالات المرضية والخطرة والتعامل معها وفقًا للاشتراطات الصحية.

وأشار إلى ضرورة توافر مجموعة من المعايير داخل مراكز الإيواء، أبرزها أماكن مناسبة للحيوانات، وعيادات بيطرية مجهزة، وغرف للعزل والحجر الصحي، ومواقع مخصصة لإجراء عمليات التعقيم.

وأضاف أن تعميم تجربة شلتر التبين في المحافظات الأخرى يتوقف على تقييم نتائج التشغيل الفعلية، ومدى نجاحها في تقليل البلاغات المتعلقة بالكلاب الضالة وتحقيق أهداف المشروع، لافتًا إلى أن تحديد مدة تنفيذ خطة السيطرة على الكلاب يتطلب إجراء حصر حقيقي لأعدادها وتوفير الإمكانيات والأطباء البيطريين اللازمين.

