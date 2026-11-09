محافظ القاهرة: التبني متاح بعد التأكد من سلامة الكلب وحصوله على التطعيمات

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم، أول شلتر للكلاب بمحافظة القاهرة، والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 700 كلب

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن إنشاء شلتر التبين يأتى في إطار خطة محافظة القاهرة للاستجابة لشكاوى المواطنين للحد من الظواهر السلبية الناتجة عن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، باستخدام أساليب علمية وإنسانية تعتمد على التعقيم، والتطعيم والحد من التكاثر العشوائى دون الإخلال بالتوازن البيئى.

محافظ القاهرة

وأضاف الدكتور ابراهيم صابر أن هذا الشلتر يمثل المرحلة الأولى التي يُخطط لتكرارها في مناطق أخرى بالمحافظة مستقبلًا حال نجاحها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مشروع الشلتر يمثل نموذجًا متكاملًا للتعامل العلمى والحديث مع ملف الحيوانات الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والالتزام بالمعايير البيئية والإنسانية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف توفير بيئة علمية وآمنة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، ويحقق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين والالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان .

وأوضح محافظ القاهرة أن الشلتر مقام بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما قدمت الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة دعمًا كبيرًا بالمستلزمات الطبية، والمعاونة فى تطعيم الكلاب، مشيرًا إلى أنه سيتم اشراك جمعيات الرفق بالحيوان، ومؤسسات المجتمع المدني في الإدارة، لتطوير منظومة التعامل مع الحيوانات الضالة وفق أحدث المعايير العلمية والإنسانية والدولية.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشلتر يتوافر به خدمة "تبنى الكلاب" وهى متاحة للمواطنين والمهتمين بالرفق بالحيوان، وذلك بعد مراجعة السلامة الصحية للكلب المراد تبنيه، والتأكد من حصوله على كافة التطعيمات البيطرية اللازمة، والشهادات التى تثبت ذلك.

شهد الافتتاح كل من م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، الدكتور محمد سعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أيمن محروس رئيس الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ، ود.كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية ، ود. أحمد سمير عميد كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، ود. هيثم عامر عميد كلية الطب البيطرى بالجامعة الصينية وعدد من قيادات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان وقيادات المحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب .



