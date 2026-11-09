إسلام آباد تستعد لاستضافة اجتماع مجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي الأسبوع المقبل

تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد اجتماع مجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي من 15 وحتى 16 نوفمبر الجاري، حيث من المتوقع أن تركز المحادثات على الوضع الأمني الإقليمي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تعوق تعزيز التعاون الاقتصادي.

و ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية أن هذا الاجتماع يأتي على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية التي أثرت بالفعل على الأنشطة المقررة للمنظمة في باكستان، إذ تم تأجيل اجتماع وزراء الداخلية التابع للمنظمة، الذي كان من المقرر عقده في إسلام آباد في أواخر أكتوبر الماضي، في ظل الوضع الإقليمي الراهن.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التأجيل قد أبرز مدى تأثير التطورات الجيوسياسية والمخاوف الأمنية على المساعي الدبلوماسية الإقليمية.

وفي حين سيركز اجتماع مجلس الوزراء في المقام الأول على التعاون الاقتصادي والتجارة والترابط الإقليمي، من المتوقع أن تظل البيئة الأمنية الأوسع نطاقاً عاملاً مهماً في اعتبارات الدول المشاركة.

وتتولى باكستان رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي لعامي 2026 و2027، ومن المتوقع أن تستغل هذه الفرصة لدفع أجندتها الاقتصادية وأجندة الترابط الإقليمي، إذ طالما سعت إسلام آباد إلى ترسيخ مكانتها كبوابة للدول غير الساحلية في آسيا الوسطى للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية عبر الموانئ البحرية الباكستانية.