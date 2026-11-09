قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 18 شهرًا مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأمريكية

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 18 شهرًا مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأمريكية
الدولار يقترب من أعلى مستوى في 18 شهرًا مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأمريكية
أ ش أ

حافظ الدولار الأمريكي على قربه من أعلى مستوى له أمام اليورو في نحو عام ونصف، اليوم الاثنين، بعدما سجل يوم الجمعة أكبر مكاسبه في نحو 6 أشهر، مدعومًا ببيانات قوية عن سوق العمل الأمريكية عززت توقعات المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وفي المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، وهما من العملات الحساسة لتحركات الأصول عالية المخاطر، مع تحسن معنويات المستثمرين بدعم من تعافي أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

وصعد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.68875 دولار، بعدما تراجع يوم الجمعة بأكثر من 1% إلى أدنى مستوى له في أكثر من 7 أشهر عند 0.6855 دولار.

كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.8% إلى 0.5589 دولار، متعافيًا من أدنى مستوى له منذ عدة أشهر عند 0.5529 دولار الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، إن المستثمرين بدأوا، مع انحسار حالة الاضطراب نسبيًا، في العودة تدريجيًا إلى الأصول عالية المخاطر، مضيفًا أن الدولار الأسترالي يتحرك وفق علاقته المعتادة مع مستويات الإقبال على المخاطرة.

وفي نيوزيلندا، يترقب المستثمرون أيضًا تداعيات الانتخابات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع وانتهت بنتيجة متقاربة للغاية أضعفت موقف الحكومة، في وقت لن يتضح فيه من سيتولى قيادة البلاد قبل اكتمال فرز الأصوات في 27 نوفمبر.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 0.1% إلى 102.11، بعدما قفز نحو 0.7% يوم الجمعة، إثر صدور بيانات أفضل من المتوقع أظهرت تسارع نمو الوظائف في أكتوبر وانخفاض معدل البطالة.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1159 دولار، بعد تراجعه 0.7% يوم الجمعة ووصوله إلى 1.1132 دولار، وهو مستوى يقترب من أدنى مستوياته المسجلة قبل أسبوع عند 1.1105 دولار، والأدنى منذ مايو 2025.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3381 دولار، بينما تراجع الدولار 0.2% أمام الين الياباني إلى 158.255 ين، بعد ارتفاعه 0.6% يوم الجمعة.

وتشير العقود الآجلة إلى ارتفاع احتمالات رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 9 ديسمبر إلى نحو 81%، مقارنة مع 71% قبل أسبوع، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكانت توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية قد تراجعت خلال موجة الهبوط التي ضربت أسهم شركات التكنولوجيا العالمية، وسط مخاوف بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وربحية الشركات والتنظيمات المحتملة، ولا سيما بعد سيطرة الديمقراطيين على الانتخابات النصفية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال محللو باركليز في تقرير إن “الموجة الديمقراطية” وضعت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أمام اختبار حقيقي، في ظل مخاطر تشديد التنظيمات وتباطؤ دورة الإنفاق الرأسمالي، إلا أن قوة البيانات الاقتصادية واحتفاظ المؤشرات المختلفة بزخم قوي فاجأ الأسواق إيجابيًا، مؤكدين أن هذا المزيج لم يؤثر حتى الآن على جاذبية الدولار.

الدولار الأمريكي سوق العمل الأمريكية رفع أسعار الفائدة ارتفع الدولار الأسترالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: مجلة الأزهر أسهمت على مدار قرن في صناعة الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: الزكاة ليست تفضلًا على الفقراء بل حق واجب في أموال الأغنياء

جائزة زايد للأخوّة الإنسانية

جائزة زايد للأخوّة الإنسانية تعلن تلقي ترشيحات من 90 بلدا لدورتها 2027

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد