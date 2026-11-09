الدولار يقترب من أعلى مستوى في 18 شهرًا مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأمريكية

حافظ الدولار الأمريكي على قربه من أعلى مستوى له أمام اليورو في نحو عام ونصف، اليوم الاثنين، بعدما سجل يوم الجمعة أكبر مكاسبه في نحو 6 أشهر، مدعومًا ببيانات قوية عن سوق العمل الأمريكية عززت توقعات المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وفي المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، وهما من العملات الحساسة لتحركات الأصول عالية المخاطر، مع تحسن معنويات المستثمرين بدعم من تعافي أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

وصعد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.68875 دولار، بعدما تراجع يوم الجمعة بأكثر من 1% إلى أدنى مستوى له في أكثر من 7 أشهر عند 0.6855 دولار.

كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.8% إلى 0.5589 دولار، متعافيًا من أدنى مستوى له منذ عدة أشهر عند 0.5529 دولار الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، إن المستثمرين بدأوا، مع انحسار حالة الاضطراب نسبيًا، في العودة تدريجيًا إلى الأصول عالية المخاطر، مضيفًا أن الدولار الأسترالي يتحرك وفق علاقته المعتادة مع مستويات الإقبال على المخاطرة.

وفي نيوزيلندا، يترقب المستثمرون أيضًا تداعيات الانتخابات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع وانتهت بنتيجة متقاربة للغاية أضعفت موقف الحكومة، في وقت لن يتضح فيه من سيتولى قيادة البلاد قبل اكتمال فرز الأصوات في 27 نوفمبر.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 0.1% إلى 102.11، بعدما قفز نحو 0.7% يوم الجمعة، إثر صدور بيانات أفضل من المتوقع أظهرت تسارع نمو الوظائف في أكتوبر وانخفاض معدل البطالة.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1159 دولار، بعد تراجعه 0.7% يوم الجمعة ووصوله إلى 1.1132 دولار، وهو مستوى يقترب من أدنى مستوياته المسجلة قبل أسبوع عند 1.1105 دولار، والأدنى منذ مايو 2025.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3381 دولار، بينما تراجع الدولار 0.2% أمام الين الياباني إلى 158.255 ين، بعد ارتفاعه 0.6% يوم الجمعة.

وتشير العقود الآجلة إلى ارتفاع احتمالات رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 9 ديسمبر إلى نحو 81%، مقارنة مع 71% قبل أسبوع، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكانت توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية قد تراجعت خلال موجة الهبوط التي ضربت أسهم شركات التكنولوجيا العالمية، وسط مخاوف بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وربحية الشركات والتنظيمات المحتملة، ولا سيما بعد سيطرة الديمقراطيين على الانتخابات النصفية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال محللو باركليز في تقرير إن “الموجة الديمقراطية” وضعت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أمام اختبار حقيقي، في ظل مخاطر تشديد التنظيمات وتباطؤ دورة الإنفاق الرأسمالي، إلا أن قوة البيانات الاقتصادية واحتفاظ المؤشرات المختلفة بزخم قوي فاجأ الأسواق إيجابيًا، مؤكدين أن هذا المزيج لم يؤثر حتى الآن على جاذبية الدولار.