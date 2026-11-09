محافظ جنوب سيناء ونقيب المهندسين يبحثان توظيف الخبرات الهندسية لدعم مشروعات التنمية بالمحافظة

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، الدكتور المهندس محمد عبد الغني، النقيب العام للمهندسين، بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، وذلك على هامش افتتاح مقر نقابة المهندسين بجنوب سيناء، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والنقابية.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين محافظة جنوب سيناء والنقابة العامة للمهندسين، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية في دعم المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف مدن المحافظة.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ جنوب سيناء والنقيب العام للمهندسين الدروع التذكارية، تقديرًا لجهود التعاون المشترك، وتأكيدًا على أهمية تعزيز أواصر التواصل والتنسيق بين المحافظة ، بما يسهم في توظيف الخبرات الهندسية لخدمة خطط التنمية والمشروعات المستقبلية بجنوب سيناء.