قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرقاش: تسوية صراع أمريكا وإيران صعبة.. والإمارات عارضت الحرب الأمريكية
الأوقاف: تمويل 231 مشروعا بحثيا بـ685 مليون جنيه
مجتبي خامنئي يصدر توجيهات بشأن إنهاء حالة اللا سلم واللا حرب وواشنطن تعرض رفع الحصار جزئيا عن مضيق هرمز
مدرب بدرجة فنان.. علي ماهر يظهر في 3 أفلام ومسلسل تليفزيوني
ذعر داخل مصنع بالشرقية.. سقوط أسانسير يُصيب 6 أشخاص ..ما الذي حدث؟
منافس الزمالك بدوري الأبطال.. حرب البيانات تشتعل بين الإفريقي والترجي التونسي
تقرير أوروبي يتهم شبكات روسية وإسرائيلية باستغلال مظاهرات فرنسا
بعد السماح لـ126 مواطنا.. شروط التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
بعد النجاح بالمنوفية.. الجبهة الوطنية يعلن تعميم الملتقى التوظيفي بالمحافظات
وكيل الشيوخ: ملف الأصول الوقفية قضية اقتصادية وتنموية بالغة الأهمية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوكمة والأمن السيبراني لحماية استقرار القطاع المصرفي
مي كساب: جمعنا الفكة من الشنط وقت كورونا عشان نجيب أكل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء ونقيب المهندسين يبحثان توظيف الخبرات الهندسية لدعم مشروعات التنمية بالمحافظة

محافظ جنوب سيناء خلال استقباله نقيب المهندسين
محافظ جنوب سيناء خلال استقباله نقيب المهندسين

استقبل اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، الدكتور المهندس محمد عبد الغني، النقيب العام للمهندسين، بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، وذلك على هامش افتتاح مقر نقابة المهندسين بجنوب سيناء، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والنقابية.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين محافظة جنوب سيناء والنقابة العامة للمهندسين، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية في دعم المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف مدن المحافظة.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ جنوب سيناء والنقيب العام للمهندسين الدروع التذكارية، تقديرًا لجهود التعاون المشترك، وتأكيدًا على أهمية تعزيز أواصر التواصل والتنسيق بين المحافظة ، بما يسهم في توظيف الخبرات الهندسية لخدمة خطط التنمية والمشروعات المستقبلية بجنوب سيناء.

جنوب سيناء نقيب المهندسين المحافظ نقابة المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

الاعتداء على رجل أثناء سيره

كلب وعصا خشبية.. تفاصيل الاعتداء على رجل أثناء سيره برفقة ابنته في الجيزة

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

مؤمن سليمان

اعتراضا على الانضباط.. مؤمن سليمان يقرر الرحيل عن الكرمة ومغادرة العراق

محمد صلاح

طلع لسانه.. بركات وشيكابالا يدافعان عن محمد صلاح بعد الجدل حول صورته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

الخارجية العراقية تعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين الذي وقع في محافظة الجيزة

الخارجية العراقية تعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين الذي وقع في محافظة الجيزة

وزير الزراعة

الزراعة: الأمن الغذائي لم يعد شأناً محلياً وبناء شبكات إقليمية مرنة هو طوق النجاة

"معلومات الوزراء" يستعرض التحولات المتسارعة في التجارة الرقمية ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصادات العالمية

"معلومات الوزراء" يستعرض التحولات المتسارعة في التجارة الرقمية ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصادات العالمية

بالصور

مدرب بدرجة فنان.. علي ماهر يظهر في 3 أفلام ومسلسل تليفزيوني

علي ماهر
علي ماهر
علي ماهر

منى زكي تثير الجدل بجمالها وأنوثتها في آخر ظهور لها

منى زكى تثير الجدل بجمالها و انوثتها فى اخر ظهور لها
منى زكى تثير الجدل بجمالها و انوثتها فى اخر ظهور لها
منى زكى تثير الجدل بجمالها و انوثتها فى اخر ظهور لها

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين
وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين
وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

بعد الحديث عن انتشاره بسبب الليزر.. 6 أعراض تكشف الإصابة بالسنط التناسلي وطرق الوقاية

السنط التناسلي
السنط التناسلي
السنط التناسلي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد