محافظ سوهاج يوجه بالإغلاق الفوري للممرات غير القانونية بمنطقة "الثلاث كباري" لحماية أرواح المواطنين

بناءً على توجيهات عاجلة من اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بدأت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في غلق كافة الممرات والفتحات غير القانونية المحيطة بكوبري المشاة في منطقة "مزلقان الثلاث كباري" بنطاق مركز ومدينة سوهاج.

وشملت الإجراءات بناء حوائط صلبة وإغلاق هذه الفتحات بالخرسانة المسلحة، وذلك بهدف منع المواطنين من تعريض حياتهم للخطر أثناء عبور السكك الحديدية.

محافظة سوهاج

وجاء القرار بعد أن رصدت وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة تداول منشورات وصور تفيد بوجود فتحات عشوائية يستغلها البعض للمرور بدلاً من استخدام كوبري المشاة المخصص لذلك فيما وأوضحت التقارير أن هذه السلوكيات تشكل خطورة داهمة على سلامة المارة، لا سيما الأطفال وكبار السن.

ومن جانبها، أكدت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج، الانتهاء من غلق الممرات المخالفة تماماً و استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من عدم فتح أي ممرات غير قانونية أخرى أو وجود فتحات أخرى يتم استخدامها للمرور ، تنفيذاً لتعليمات المحافظ.

وفي سياق متصل، تُهيب محافظة سوهاج بجميع السادة المواطنين وقاطني المنطقة ضرورة الالتزام الكامل باستخدام كوبري المشاة كبديل آمن ووحيد للعبور. وتؤكد المحافظة أن الكوبري قد أُنشئ خصيصاً لخدمتهم والحفاظ على سلامتهم، مناشدةً الجميع بإعلاء المصلحة العامة وتجنب السلوكيات التي قد تعرض حياتهم وحياة أبنائهم للمخاطر.