الرسم البارز ورشة تفاعلية في متحف سوهاج القومي

نظم متحف سوهاج القومي ورشة تفاعلية لـ الرسم البارز، بمشاركة مجموعة طلاب في المرحلة الإعدادية، وذلك في إطار دعم الأنشطة الفنية وتعزيز التفاعل مع الجمهور بمختلف الفائات العمرية.

أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي، أنها تعمل على مدار العام لإثراء الوعي الآثري والسياحي، عبر تنظيم العديد من الفعاليات الثافية والترفيهية.

متحف سوهاج القومي

يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.

