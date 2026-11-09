في لقاءات مع صحف أجنبية.. وزير الخارجية يستعرض موقف مصر إزاء عدد من القضايا الإقليمية

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءات مع عدد من الصحف ووسائل الأعلام الفرنسية منها صحيفة "Le Monde"، وقناتي "France 24" الناطقتين باللغتين العربية والإنجليزية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر، وذلك خلال زيارته إلى باريس للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة.

لقاءات وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي

تناولت لقاءات وزير الخارجية الإعلامية أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي موقف مصر إزاء عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي "ترامب" الشاملة للسلام في قطاع غزة، إلى جانب التطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية، مع إبراز أهمية تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية، والتوصل إلى تسوية مستدامة تسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، منوهاً لتداعيات الأزمة على أمن المنطقة وحرية الملاحة وانسياب حركة التجارة الدولية، وانعكاسات ذلك السلبية علي أمني الطاقة والغذاء.

كما تناولت اللقاءات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في اليمن، والعلاقات بين مصر وليبيا، فضلاً عن الأزمة الأوكرانية، وأهمية التوصل لتسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة.