مفاجأة في فرنسا.. بطل الجودو الأسطوري تيدي رينر يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الفرنسية 2027

أعلن أسطورة الجودو الفرنسي تيدي رينر، المتوج بخمسة ألقاب أولمبية، ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، حسب وكالة فرانس برس.

أسطورة الجودو الفرنسي تيدي رينر



وقال لاعب الجودو البالغ من العمر 37 عامًا، في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اسمي تيدي رينر، واليوم أنظر إليكم مباشرة وأعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية. لقد كان النضال دائمًا جزءًا من شخصيتي، وأعرف جيدًا معنى الكفاح والسقوط ثم النهوض مجددًا في كل مرة.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أمس الأحد إن الأوروبيين سيشاركون في محادثات بشأن أوكرانيا في أبوظبي هذا الأسبوع.



وأضاف في ​مقابلة مع محطة آر.تي.إل الإذاعية "سيحظى الأوروبيون بتمثيل جيد للغاية، ستكون فرنسا حاضرة ‌في أبوظبي للمشاركة في هذه النقاشات".



وتابع قائلا "لا أستطيع أن أقول لكم بعد من الذي سيمثل فرنسا في هذه المحادثات لكن فرنسا ستحضر بالتأكيد".



وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم الاثنين إن واشنطن ​ستجمع وفدين يمثلان أوكرانيا وروسيا في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر لمناقشة إنهاء حرب موسكو على أوكرانيا وإبرام اتفاقات أمنية تتعلق ⁠بفترة ما بعد الحرب وسبل خفض التصعيد.



وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة ​سي.بي.إس بُثت أمس الأحد، قال ترامب إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا، وألمح إلى ​أن أوكرانيا قد تخرج من التسوية بحدود مختلفة.



وقال ترامب "أعتقد أننا سننجز الأمر وأعتقد أن ذلك سيحدث، وستصبح أوكرانيا في نهاية المطاف بلدا مختلفا بعض الشيء".

وردا على سؤال عما إذا كان ​الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يماطل معه، أجاب ترامب "لا أعتقد ذلك".



وكان ترامب قد صرح ​للصحفيين يوم الخميس بأن الحرب على وشك أن تُحسم، وأن إنهاءها قد يشمل أوروبا بأكملها.