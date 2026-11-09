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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس النواب الأردني: بدء مراجعة تعديل قوانين منع الإرهاب والعقوبات لمواجهة التطرف

الدكتور إبراهيم يوسف الطراونة
الدكتور إبراهيم يوسف الطراونة
أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب الأردني الدكتور إبراهيم يوسف الطراونة، أن المجلس شرع في مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى توقيع النواب اقتراحا بقانون لتعديل قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات، مشددا على منح أي تعديلات حكومية ترد إلى المجلس بشأن هذه التشريعات صفة الاستعجال.

وقال الطراونة، خلال كلمة ألقاها في جلسة مجلس النواب اليوم، إن الأردن سيبقى شامخا وعصيا على الإرهاب ومحاولات النيل من أمنه ووحدته الوطنية، مشيدا بتضحيات الأجهزة الأمنية، ومستذكرا شهيد الوطن العريف جواد علي خلف السلايطة، وموقف زميله الملازم الثاني فراس فايز عبدالله العنانزة.

وأكد أن المجلس انطلاقا من واجبه الدستوري، بدأ مراجعة القوانين ذات الصلة بالإرهاب والتطرف، مثمنا أي خطوة حكومية تستهدف تغليظ العقوبات في قضايا الإرهاب والتطرف.

وأشار إلى أن الأردن واجه محاولات الإرهاب بثبات وتماسك، مؤكدا أن الاعتداءات لن تنال من وحدة الشعب الأردني أو أمنه واستقراره.

واستذكر الطراونة الذكرى الحادية والعشرين لتفجيرات عمّان، التي امتدت فيها يد الإرهاب إلى الأردن، كما ترحم على روح النائب السابق محمد موسى الغويري، الذي توفي قبل أيام.

رئيس مجلس النواب الأردني الدكتور إبراهيم يوسف الطراونة مواجهة الإرهاب

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