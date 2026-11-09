ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم

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ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيمة 93.05 نقطة بما يعادل 0.93%، ليصل إلى مستوى 10107.88 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 271 مليونا و157 ألفا و194 سهما بقيمة 568 مليونا و246 ألفا و461.097 ريال، عبر تنفيذ 49563 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 42 شركة، بينما انخفضت أسهم 9 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و886 مليونا و100 ألف و648.990 ريال، قياسا بـ607 مليارات و183 مليونا و976 ألفا و832.076 ريال في الجلسة السابقة.