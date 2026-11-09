تراجع حاد في أسعار النفط اليوم بعد تصريحات ترامب عن ضرب إيران

شهدت أسعار النفط ترجعا حادا اليوم الاثنين بعد أن قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ​عملية عسكرية جديدة على إيران، لكن هجمات على سفن بمضيق هرمز أبقت التركيز منصبا ‌على مخاوف الإمدادات.

وانخفض خام برنت 3.49 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 94.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 1219 بتوقيت جرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 2.66 دولار، بما يعادل 2.9 بالمئة، إلى 88.17 دولار للبرميل، وفقاً لرويترز.

ونزل خام برنت 16 بالمئة في الأسبوع الماضي، ، ليصل إلى أدنى مستوياته في ​شهرين عند 93.22 دولار للبرميل، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وقال أولي هانسن ​المحلل لدى ساكسو بنك "يواصل النفط تراجعه وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق لوقف ⁠الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، رغم غياب مؤشرات ملموسة على إحراز تقدم".

وأضاف أن ​استبعاد ترامب إلى حد بعيد شن هجمات جديدة على إيران في أحدث تصريحاته زاد ​من الضغوط على الأسعار.

وقال جيوفاني ستانوفو، المحلل لدى يو.بي.إس "ضعف السوق الفعلية، الذي جاء بسبب استمرار تدفقات النفط المرتفعة من الشرق الأوسط، من بين العوامل التي تضغط على الأسعار".

وقال ترامب أمس الأحد إن ​من غير المرجح أن يأمر بشن هجمات جديدة على إيران ما دام هناك تقدم ​يتم إحرازه في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب، على الرغم من إعلان البلدين عن تعرض سفن شحن ‌لهجمات ⁠في مضيق هرمز أو بالقرب منه.

هجمات جديدة على إيران

وألمح ترامب من قبل إلى شن هجمات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن لم تظهر أي مؤشرات على عملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق. وأعلنت إيران أنها سترد بضرب أهداف أمريكية ​وإسرائيلية.

ووصف تيم واترر كبير ​المحللين لدى (كيه.سي.إم تريد) ⁠تصريحات ترامب بأنها "محسوبة أكثر" لكنه أضاف أن "السوق لا تزال تنتظر لترى ما إذا كانت انتخابات التجديد النصفي قد أحدثت تحولا دائما ​في نهج ترامب تجاه الصراع، أم أن هذا مجرد تغيير ​مؤقت آخر ⁠في اللهجة".

وقال بنك جيه.بي مورجان في تقرير صدر يوم الجمعة الماضي، إن النفط يتجه نحو تحقيق فائض مرة أخرى، إذ أدى تعافي تدفقات النفط من الشرق الأوسط وارتفاع الإنتاج من ⁠دول أخرى ​وضعف الطلب إلى تجاوز المعروض العالمي لمستويات الاستهلاك، ​وقدر البنك الفائض بنحو 1.1 مليون برميل يوميا في سبتمبر على أن يرتفع إلى 1.4 مليون برميل ​يوميا في أكتوبر.