موعد صرف معاشات ديسمبر2026.. متى تبدأ الزيادة الجديدة؟

يترقب ملايين أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2026، بالتزامن مع الحديث عن الزيادة الجديدة المرتقب تطبيقها خلال عام 2027، وإمكانية رفع الحد الأدنى للمعاشات، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول أصحاب المعاشات ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع اقتراب نهاية العام، تزداد التساؤلات حول موعد صرف معاش ديسمبر، وقيمة الزيادة المنتظرة في يناير 2027، وهل سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات بالتزامن مع الزيادة الجديدة؟

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2026

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2026، لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ويتم الصرف من خلال عدة منافذ، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك الحكومية والخاصة.

منافذ بنك ناصر الاجتماعي.

منافذ فوري المعتمدة.

المحافظ الإلكترونية وفقًا للخدمات المتاحة.

ومن المقرر صرف معاش ديسمبر بالقيم الحالية، دون تطبيق زيادة جديدة خلال هذا الشهر.

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2027

وفيما يتعلق بالزيادة المرتقبة في يناير 2027، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاشات سيرتفع إلى 2080 جنيهًا بدلًا من 1755 جنيهًا، بزيادة قدرها 325 جنيهًا.

وجاء الإعلان عن الزيادة خلال المشاركة في منتدى مصر 2026، وأوضح رئيس الهيئة أن عدد المستفيدين من الحد الأدنى الجديد يبلغ نحو 380 ألف مواطن، من إجمالي 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

من المستفيد من زيادة الحد الأدنى للمعاش؟

لا تعني الزيادة الجديدة حصول جميع أصحاب المعاشات الحاليين على 325 جنيهًا إضافية، وإنما ترتبط بتطبيق الحد الأدنى الجديد على الحالات المستحقة وفقًا لقواعد التأمينات الاجتماعية.

وتشمل الفئات المستفيدة الحالات التي تستوفي مدة الاشتراك التأميني المطلوبة، وهي 15 عامًا على الأقل، مع تسوية المعاش وفقًا للحدود التأمينية الجديدة.

كما يرتبط تحديد قيمة المعاش بالأجر التأميني ومدة الاشتراك وقواعد التسوية المقررة قانونًا.

هل توجد زيادة سنوية جديدة في المعاشات خلال 2027؟

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تُصرف الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، وليس يناير.

وكانت آخر زيادة قد طُبقت بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2026، واستفاد منها نحو 11.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه.

أما نسبة الزيادة السنوية المقررة في يوليو 2027، فلم يُعلن عنها رسميًا حتى الآن، ومن المنتظر تحديدها وفقًا للدراسات الاكتوارية والضوابط القانونية.

رابط الاستعلام عن المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات المعاش من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: