ضبط ترستين بحريتين بمحل أسماك بالدقهلية وتسليمهما لمركز إنقاذ السلاحف

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نجاح فرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة في ضبط ترستين بحريتين بأحد محال بيع الأسماك والمأكولات البحرية بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، وذلك استجابةً لشكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بشأن وجود سلاحف بحرية داخل المحل، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ عليهما وتقديم الرعاية والإجراءات البيطرية والعلمية اللازمة للحفاظ على سلامتهما، تمهيدًا لإعادتهما إلى بيئتهما الطبيعية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والبلاغات المتعلقة بالمخالفات البيئية، والتعامل الفوري معها من خلال الأجهزة والقطاعات المعنية، مشددةً على استمرار تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لممارسات الاتجار أو التداول غير المشروع بالكائنات البرية والبحرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية والبحرية.

وكانت الوزارة قد تلقت شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بوجود سلاحف بحرية بأحد محال بيع الأسماك والمأكولات البحرية بشارع البحر بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، وعلى الفور، وجهت الدكتورة منال عوض بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا وفرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة، لمعاينة المحل والتحقق من الشكوى. وأسفرت المعاينة الميدانية عن رصد وجود عدد (2) ترسة بحرية داخل المحل، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ عليهما ونقلهما إلى مقر فرع المنصورة، حفاظًا على سلامتهما وضمانًا لعدم تعرضهما لأي مخاطر.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم تسليم الترسَتين إلى مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، لإخضاعهما للمتابعة والفحص البيطري، واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة لترقيمهما بالكود المصري وتجهيزهما، تمهيدًا لإطلاقهما وإعادتهما إلى بيئتهما البحرية الطبيعية، وفقًا للضوابط والإجراءات البيئية المعمول بها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية دور المواطنين باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم جهود حماية البيئة، من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالكائنات الحية أو تهديد التنوع البيولوجي، مؤكدةً أن الاستجابة لهذه البلاغات تمثل أحد محاور عمل الوزارة وجهاز شئون البيئة، وتعكس تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية للحفاظ على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي، وضمان حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومستدامة.