طوارئ المنوفية تستقبل 13108 مرضى خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية، من خلال إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة برصد حالات الطوارئ التي تم استقبالها بجميع المستشفيات التابعة خلال فترة العيد.
وقد جاءت أعداد الحالات كما يلي:
منوف العام 3371 حالة
تلا المركزي 1882 حالة
شبين الكوم التعليمي 1450 حالة
قوسينا 1436 حالة
السادات 1360 حالة
أشمون العام 879 حالة
بركة السبع 710 حالات
زاوية الناعورة 503 حالة
حميات أشمون 543 حالة
جراحة مستشفى شبين 452 حالة
سرس الليان 355 حالة
صدر شبين الكوم 112 حالة
حميات شبين الكوم 95 حالة
مستشفى الباجور 75 حالة
مستشفى الشهداء 69 حالة
صدر منوف 63 حالة.
واكدت المديرية ، أن إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها والتعامل معها في مستشفيات المحافظة خلال أيام العيد إجماليًا 13108 حالة، في مؤشر يعكس الجاهزية العالية والاستجابة السريعة للفرق الطبية والتمريضية.
وثمنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية الجهود المتواصلة من كافة الفرق الطبية والإدارية في المستشفيات، وتؤكد على استمرار الاستعداد والطوارئ على مدار الساعة لخدمة المواطنين، والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يحقق سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.