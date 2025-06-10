طوارئ المنوفية تستقبل 13108 مرضى خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية، من خلال إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة برصد حالات الطوارئ التي تم استقبالها بجميع المستشفيات التابعة خلال فترة العيد.

وقد جاءت أعداد الحالات كما يلي:

منوف العام 3371 حالة

تلا المركزي 1882 حالة

شبين الكوم التعليمي 1450 حالة

قوسينا 1436 حالة

السادات 1360 حالة

أشمون العام 879 حالة

بركة السبع 710 حالات

زاوية الناعورة 503 حالة

حميات أشمون 543 حالة

جراحة مستشفى شبين 452 حالة

سرس الليان 355 حالة

صدر شبين الكوم 112 حالة

حميات شبين الكوم 95 حالة

مستشفى الباجور 75 حالة

مستشفى الشهداء 69 حالة

صدر منوف 63 حالة.

واكدت المديرية ، أن إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها والتعامل معها في مستشفيات المحافظة خلال أيام العيد إجماليًا 13108 حالة، في مؤشر يعكس الجاهزية العالية والاستجابة السريعة للفرق الطبية والتمريضية.

وثمنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية الجهود المتواصلة من كافة الفرق الطبية والإدارية في المستشفيات، وتؤكد على استمرار الاستعداد والطوارئ على مدار الساعة لخدمة المواطنين، والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يحقق سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.