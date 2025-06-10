علاقة غير شرعية.. ضبط سيدة ألقت رضيعها داخل مسجد في المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية ومباحث أشمون من كشف غموض العثور على رضيع داخل مسجد بإحدى قرى المركز.

البداية كانت بتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بعثور الأهالي بقرية كفر الغريب على رضيع بجوار أحد أعمدة المسجد عقب انتهاء المصلين من صلاة العصر، حيث كشف بكاء الصغير وجوده داخل المسجد.

بالانتقال تم نقل الرضيع الذي تبين أنه عمره ما يقرب من ٤ اشهر إلى مستشفى أشمون.

وبالبحث والتحريات ومراقبة الكاميرات تبين أن وراء الواقعة سيدة متزوجة ولم ترزق بأطفال، وقامت بعمل حقن مجهري ولكنه فشل.

كما أكدت التحريات أن السيدة ارتبطت بشخص في علاقة غير شرعية أنجبت من خلاله الطفل، وحاولت إقناع زوجها بأن الطفل نتيجة الحقن المجهري، إلا أنه هددها بفضح أمرها، وعمل تحليل DNA, فقررت التخلص منه بإلقائه في المسجد.

وتم القبض علي السيدة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.