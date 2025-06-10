مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين علي طريق كفر الاكرم بمركز قويسنا.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بحادث تصادم بين دراجتين ناريتين ووجود متوفي ومصاب.

بالانتقال تبين وفاة الشاب أحمد .ط.أ 27 سنة من قرية مصطاى واصيب شاب آخر من قرية الرمالي.

حيث تم نقل الجثمان الي مستشفي قويسنا وتم نقل المصاب أيضا لتلقي الإسعافات الأولية وتبين أن حالتها الصحية جيدة.

فيما ينتظر أسرة الشاب أحمد استلام جثمانه وذلك لتشييعه الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة وسط حالة من الحزن بين الجميع من أبناء قريته.