ديني

الإمام الأكبر ينعى الشيخ جعفر عبد الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق

الشيخ جعفر عبدالله
الشيخ جعفر عبدالله
عبد الرحمن محمد

نعى أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، فضيلةَ الشيخ جعفر عبد الله، رئيسَ قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، الذي وافته المنية بعد رحلةٍ حافلةٍ بالعطاء وخدمة رسالة الأزهر الشريف، علمًا وتعليمًا ودعوةً.

ويتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل وتلامذته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبرَ والسلوان، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

وفاة الشيخ جعفر عبد الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق

وكان الشيخ جعفر عبدالله من أبرز القيادات التي تولت رئاسة قطاع المعاهد الأزهريّة. وكان مشهورا بجولاته الميدانية لتفقد المعاهد الأزهرية في مختلف المحافظات على أرض الواقع، وقد طاف خلال رئاسته لقطاع المعاهد في جولات كانت تستمر على مدار أيام قد تصل للأسبوع في مناطق نائية؛ لمعرفة الاحتياجات الواقعية للمعاهد والطلاب والمعلمين وحلها وتقديم التقارير عنها لوكيل الأزهر وللإمام الأكبر لسرعة حلها.

كما كان الشيخ جعفر عبد الله يقدم دروسا عملية لمعلمي اللغة العربية والمواد الشرعية سواء خلال جولاته بالمعاهد، حيث كان يمسك بالطباشير ويقف على السبورة؛ ليشرح الدروس للطلاب بأسلوب سلس ومواد علمية متدفقة تعكس عالما ومعلما مخلصا ومتمكنا من المادة العلمية.

وبعد خروجه على المعاش كان الشيخ جعفر عبد الله يقوم بأداء رسالة العلم في الأروقة الأزهرية؛ ليفيد طلاب العلم في الجامع الأزهر من مختلف الجنسيات ضمن برنامج شرح كتب التراث شارحا من خلالها كتاب: (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) في علم النحو.

شيخ الأزهر رئيسَ قطاع المعاهد الأزهرية نعى الشيخ جعفر عبد الله

