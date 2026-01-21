2270 طالبًا ينهون الامتحانات.. رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد ختام امتحانات الشهادة الابتدائية

​أنهى 2270 طالباً وطالبة بالشهادة الابتدائية الأزهرية بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي، وسط أجواء من الهدوء والانضباط وبدون تسجيل أي شكاوى .

​وتفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، سير العمل بلجنة مطروح النموذجية للشهادة الابتدائية، يرافقه رفعت محمد عبد العزيز، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، والسيد عثمان، مدير إدارة التعليم النموذجي؛ وذلك لمتابعة أداء الطلاب في مادة "المستوى الرفيع" المخصصة لطلاب المعاهد النموذجية.

​واطمأن الشيخ عطية سالم على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكداً أن الامتحانات سارت وفق الضوابط التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية، مشيداً بمستوى الانضباط داخل اللجان.

​يُذكر أن طلاب المعاهد العادية قد أنهوا امتحاناتهم أمس الثلاثاء في مادتي العلوم واللغة الإنجليزية، ليكون اليوم الأربعاء هو الختام الرسمي لطلاب المعاهد النموذجية بمادة المستوى الرفيع، و انتهاء امتحانات الشهادة الابتدائية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، سير امتحانات الشهادة الابتدائية بلجنة مطروح الابتدائي، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام أعمال اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

كما قام محمود الحلبي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، بزيارة تفقدية للجنة علي بن سلطان بمنطقة القصر، رافقه خلالها رفعت محمد عبد العزيز، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ محمد زيد، مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، حيث تابعوا أداء طلاب الشهادة الابتدائية لامتحانات مادتي العلوم واللغة الإنجليزية، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية اختباراتهم في مادتي القرآن الكريم وتجويده والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقد أكدت القيادات خلال جولاتهم على استقرار العملية الامتحانية بجميع اللجان وعدم تلقي غرفة العمليات بالمنطقة أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو تجاوزات تنظيمية، مع التشديد على الالتزام الكامل بكافة التعليمات الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية لضمان سير الامتحانات بكل دقة وشفافية.